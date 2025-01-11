Карл III готовится к передаче трона

Британский король Карл III, страдающий от рака, скоро может передать полномочия своему сыну, принцу Уильяму. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на источники.

Издание пишет, что «дни монарха сочтены», поскольку он страдает смертельным раком поджелудочной железы.

По словам дворцовых инсайдеров, принц Уильям «подталкивает своего отца возвести его на трон» до того, как болезнь короля станет слишком тяжелой и он не сможет править самостоятельно.

Монарх понимает, что болезнь прогрессирует и поэтому прорабатывает процедуру передачи трона. Инсайдер во дворце сказал, что «Уильям никогда не был более влиятельным» и «его время править придет скорее раньше, чем позже».

Сам принц Уильям решительно настроен стать королем, и уже работает над своим имиджем.

Источник намекнул, что Уильям может стать «самым жестким правителем, которого когда-либо видела семья», и добавил, что «он не готов терпеть всякую ерунду».

«Ни для кого не секрет, что любому, кто будет сопротивляться ему, быстро укажут на дверь», — сказал инсайдер.

По его словам, Карл написал свое завещание «давным-давно», но некоторые члены семьи и придворные настоятельно призывают его обновить документ, чтобы не включать в него принца Гарри.