Белый Дом анонсировал прощальное заявление Байдена

Прощальное выступление президента США Джо Байдена, который вскоре покинет свой пост, перед гражданами страны пройдет 15 января.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«В среду, 15 января, в 20:00 (16 января в 4:00 мск.— прим. URA.RU) президент выступит с прощальным обращением к нации...», — сообщается на сайте Белого дома.

Там добавили, что Байден обратится к гражданам из Овального кабинета.

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