FT: Кремль планирует обсудить с Трампом уход НАТО из Восточной Европы

Кремль в ходе переговоров по Украине намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом новые соглашения о безопасности, которые среди прочего будут заключаться в уходе НАТО из стран Восточной Европы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники в России.

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По данным журналистов, условия Москвы будут подразумевать и гарантию того, что Киев никогда не вступит в военный блок. При этом сам альянс также откажется от намерений развертывать свои базы на востоке континентальной Европы.

— Путин хочет изменить правила международного порядка, чтобы не было угроз для России. Он очень обеспокоен тем, как будет выглядеть мир после войны, — говорится в материале.

Отмена Вашингтоном нового пакета санкций в отношении энергетического комплекса России потенциально может стать частью сделки по Украине между Москвой и следующей американской администрацией во главе с Трампом.

Команда республиканца рассматривает новые подходы к разрешению украинского конфликта. При этом новая администрация США опасается сравнений украинского кризиса с «катастрофическим» уходом американских военных из Афганистана.