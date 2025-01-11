FT: Кремль планирует обсудить с Трампом уход НАТО из Восточной Европы

Кремль в ходе переговоров по Украине намерен обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом новые соглашения о безопасности, которые среди прочего будут заключаться в уходе НАТО из стран Восточной Европы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники в России.

FT: Кремль планирует обсудить с Трампом уход НАТО из Восточной Европы
© Вечерняя Москва

По данным журналистов, условия Москвы будут подразумевать и гарантию того, что Киев никогда не вступит в военный блок. При этом сам альянс также откажется от намерений развертывать свои базы на востоке континентальной Европы.

Путин хочет изменить правила международного порядка, чтобы не было угроз для России. Он очень обеспокоен тем, как будет выглядеть мир после войны, — говорится в материале.

Отмена Вашингтоном нового пакета санкций в отношении энергетического комплекса России потенциально может стать частью сделки по Украине между Москвой и следующей американской администрацией во главе с Трампом.

Команда республиканца рассматривает новые подходы к разрешению украинского конфликта. При этом новая администрация США опасается сравнений украинского кризиса с «катастрофическим» уходом американских военных из Афганистана.

В мире
Дональд Трамп
Владимир Путин
НАТО
Администрация США
Москва
Вашингтон
Киев
Афганистан
Соединенные Штаты
Украина