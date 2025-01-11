Дженнифер Гарнер сообщила о личной трагедии из-за пожара в Лос-Анджелесе

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер рассказала в интервью MSNBC о том, что ее подруги не стало в результате лесных пожаров в США.

«Я действительно потеряла подругу, которая не успела выбраться вовремя <…> Это очень болезненно, и пока я не чувствую, что должна говорить о ней», — сообщила Гарнер.

Актриса также добавила, что около сотни ее друзей лишились домов из-за пожара. Гарнер призналась, что чувствует себя «почти виноватой», поскольку все ее имущество сохранилось. Актриса начала сотрудничать с общественной организацией World Central Kitchen, которая оказывает продовольственную помощь пострадавшим в трагедии.

«Мы просто... мы хотим как-то помочь. Это не какое-то далекое место, куда невозможно добраться», — заявила актриса.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Огонь охватил три района города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст. Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными за всю историю штата.

В результате случившегося в зоне бедствия оказались дома многих голливудских знаменитостей. О том, как выглядели дома звезд до пожара и что с ними случилось после, — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Варум и Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе.