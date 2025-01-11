В Литве разгорелся скандал из-за замминистра, отмечающего День Победы

Новый заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов поздравлял своих подписчиков в соцсетях с Днем Победы и подвергся за это травле и преследованию со стороны партийного начальства и вышестоящих чиновников. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на литовские издания.

Гаврилов рассказал, что для его семьи День Победы всегда был важной датой. Он сохраняет уважение к памяти своих дедов и других родственников, невзирая на «нынешний контекст».

«Мы стараемся поддерживать эту традицию: 9 мая, а если не выходит, то 8-го или 10-го», — сказал замминистра.

Это вызвало недовольство членов Социал-демократической партии, членом которой является Гаврилов. Замминистра призвали уйти в отставку. Руководство партии заявило, что будет «рекомендовать» Гаврилову прекратить отмечать День Победы.

Замминистра финансов Литвы намерен праздновать День Победы

Экс-министр культуры Кайрис назвал действия Гаврилова примером «бытового советизма», а президент Литвы Науседа сказал, что личная позиция замминистра Гаврилова «непонятна и неприемлема».

Ранее в Совфеде заявили о тяжелых последствиях для Вильнюса после высказываний территориальных претензий к России.