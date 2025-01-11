Ученый загадочно погиб в ходе программы ЦРУ по контролю над разумом

Стали известны подробности гибели ученого Фрэнка Олсона, работавшего в секретной программе ЦРУ по контролю над разумом «MKUltra». Ученый получил дозу ЛСД на встрече и умер девять дней спустя, выпав из гостиничного номера в Нью-Йорке. Это было объявлено самоубийством, хотя родные полагают, что он был убит, поскольку «слишком много знал» пишет Daily Mail.

Прессе стал доступен недавно рассекреченный отчет Винсента Рувета. Он был начальником доктора Олсона и руководил отделом спецопераций Армейского химического корпуса.

На озере Дип-Крик в Мэриленде находился коттедж, который ЦРУ использовало в качестве убежища и проводило там эксперименты по контролю над разумом. Именно там доктору Олсону «подсунули наркотик», который в течение девяти дней довел его до гибели.

Винсент Рувет написал в отчете, что после их последней встречи доктор Олсон начал вести себя странно. Он «стал параноиком, почти не ел, выбросил свой бумажник, идентификационный значок и деньги», заявив, что Рувет просил его об этом.

«Мне стало очевидно, что доктору Олсону необходима психиатрическая помощь», — написал в отчете Рувет.

В итоге ученый должен был отправиться в психиатрическую больницу на лечение, но его тело нашли возле отеля Statler, где он остановился.

Семье ученого сказали, что он покончил с собой. При этом было подтверждено, что на момент смерти в его организме был ЛСД.

В 1994 году старший сын доктора Олсона провел эксгумацию тела своего отца. Патологоанатом установил, что у погибшего была специфическая травма головы, его могли убить и выбросить из окна.

Родные считают, что Олсон не прошел спецпроверку ЦРУ на надежность и его устранили, потому что он «слишком много знал».

Программа ЦРУ MkUltra, проводившаяся с 1953 по 1964 год, была направлена на разработку процедур и препаратов, которые можно было использовать во время допросов, и принуждать людей к признаниям.

Недавно рассекреченные сенсационные записи показали, как американцев накачивали наркотиками и пытали более 60 лет назад, чтобы перепрограммировать разум.

В число испытуемых входили преступники, психически больные и наркоманы, а также военные и обычные граждане, которым давали наркотики без их ведома.

Всего было реализовано 144 «проекта», направленных на разработку процедур и препаратов для контроля над разумом.