Ученый загадочно погиб в ходе программы ЦРУ по контролю над разумом

Стали известны подробности гибели ученого Фрэнка Олсона, работавшего в секретной программе ЦРУ по контролю над разумом «MKUltra». Ученый получил дозу ЛСД на встрече и умер девять дней спустя, выпав из гостиничного номера в Нью-Йорке. Это было объявлено самоубийством, хотя родные полагают, что он был убит, поскольку «слишком много знал» пишет Daily Mail.

Ученый загадочно погиб в ходе программы ЦРУ по контролю над разумом
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Прессе стал доступен недавно рассекреченный отчет Винсента Рувета. Он был начальником доктора Олсона и руководил отделом спецопераций Армейского химического корпуса.

На озере Дип-Крик в Мэриленде находился коттедж, который ЦРУ использовало в качестве убежища и проводило там эксперименты по контролю над разумом. Именно там доктору Олсону «подсунули наркотик», который в течение девяти дней довел его до гибели.

Винсент Рувет написал в отчете, что после их последней встречи доктор Олсон начал вести себя странно. Он «стал параноиком, почти не ел, выбросил свой бумажник, идентификационный значок и деньги», заявив, что Рувет просил его об этом.

«Мне стало очевидно, что доктору Олсону необходима психиатрическая помощь», — написал в отчете Рувет.

В итоге ученый должен был отправиться в психиатрическую больницу на лечение, но его тело нашли возле отеля Statler, где он остановился.

Семье ученого сказали, что он покончил с собой. При этом было подтверждено, что на момент смерти в его организме был ЛСД.

В 1994 году старший сын доктора Олсона провел эксгумацию тела своего отца. Патологоанатом установил, что у погибшего была специфическая травма головы, его могли убить и выбросить из окна.

Родные считают, что Олсон не прошел спецпроверку ЦРУ на надежность и его устранили, потому что он «слишком много знал».

Программа ЦРУ MkUltra, проводившаяся с 1953 по 1964 год, была направлена на разработку процедур и препаратов, которые можно было использовать во время допросов, и принуждать людей к признаниям.

Недавно рассекреченные сенсационные записи показали, как американцев накачивали наркотиками и пытали более 60 лет назад, чтобы перепрограммировать разум.

В число испытуемых входили преступники, психически больные и наркоманы, а также военные и обычные граждане, которым давали наркотики без их ведома.

Всего было реализовано 144 «проекта», направленных на разработку процедур и препаратов для контроля над разумом.