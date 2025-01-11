Вокруг Калининградской области нарастает военная активность. На данный момент в Гданьске, который находится всего в 50 километрах от Калининграда, происходит активная высадка танков.

Также проходит движение танковых колонн по окружной дороге Варшавы, сообщил депутат от региона, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас», — заявил Колесник в беседе с «Лента.ру».

Текущие действия происходят вдоль российских границ, и учитывая, что граница с Польшей находится именно в Калининградской области, других направлений для этих передвижений нет. Андрей колесник также упомянул о прошедших после призывов президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть морские пути, учениях НАТО в Мемельском крае Литвы. Он призвал отнестись к этому серьезно.

По его словам, сейчас вокруг Калининградской области формируется сложный европейский военный узел, который может потребовать не простых решений. Возможно, даже использования таких средств, как гиперзвуковой «Кинжал».

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Колесник также отметил напряженные отношения между Польшей и Литвой, указывая на историческую привязанность поляков к Вильнюсу. Сложившаяся ситуация вокруг Калининграда носит серьезный характер. Постоянные передвижения военных сил по Польше у границ нашего региона создают напряжение. Однако, по словам депутата, Россия готова к любым развитиям событий и осознает возможные последствия для Европы, если ситуация выйдет из-под контроля.