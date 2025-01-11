На Украине раскрыли будущее Зеленского и Зурабишвили

Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая, утратив полномочия, продолжает называть себя главой государства. Такой прогноз сделала украинская журналистка Диана Панченко.

Журналистка прокомментировала в соцсети X заявление Зурабишвили, назвавшей себя «единственным легитимным президентом» и попросившей не именовать ее бывшим главой государства.

«Не удивлюсь, если в какой-то момент вам придется делить кабинет с Зеленским, который будет дистанционно руководить Украиной, думая, что он президент», — написала Панченко.

Зурабишвили и ряд других грузинских оппозиционеров отказались признать результаты выборов 26 октября, на которых победил Михаил Кавелашвили.

На этой неделе Зурабишвили открыла офис в Тбилиси, установила там дубликат президентского штандарта и заявила, что «продолжит выполнять функции президента».

Одновременно она стала стипендиатом Киссинджера в институте Маккейна в США.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе пособолезновал Зурабишвили, сказав, что она впала в «тяжелое эмоциональное состояние».