В США рассказали, какими странами Трамп может дополнить «список покупок»

Избранный президент США Дональд Трамп мог бы пополнить «список покупок», присоединив к Соединенным Штатам территории Кубы, Багамских островов, Тайваня и КНДР, заявил изданию The Hill бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон. По его словам, новый глава Белого дома — бизнесмен, и теперь его «деловые сделки» направлены на целые страны.

Какие еще страны должны быть в списке покупок Трампа? <...> Возвращаясь к странам, которые имеют прямые последствия для национальной и безопасности Америки, как насчет Кубы? — сказал Маккинон.

В конце декабря прошлого года избранный президент США Дональд Трамп описал плюсы включения Канады в состав США. Политик обратился к премьер-министру страны Джастину Трюдо, отметив, что налоги в соседнем государстве «слишком высоки». По словам Трампа, если Канада станет 51-м американским штатом, они сократятся на 60% — и бизнес «сразу же удвоится».

Позже Трамп представил в соцсети Truth Social географическую карту, на которой объединил Соединенные Штаты с Канадой. Свою публикацию республиканец никак не подписал.

До этого политик выразил мнение о необходимости восстановления контроля США над Панамским каналом, а также поднял вопрос о возможном присоединении Гренландии, которая является датской автономией, к территории США. Выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, он уклонился от гарантии того, что не будет решать вопросы, касающиеся этих двух территорий, посредством силовых методов или экономического принуждения.