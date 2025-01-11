Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что президент России Владимир Путин представляет угрозу для Европы, не соответствует действительности и является идеологическим. Об этом сообщил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

«Это идеологическое заявление <...> Это не реальный мир, это теория», — рассказал Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он добавил, что заявление Остина представляет собой обоснование поддержки Украины.

Пентагон: Путин не из тех, кто сдается, поэтому США продолжат поддержку Украины

Фриман также выразил мнение, что Соединенные Штаты склонны верить в постоянную агрессию со стороны других стран, так как сами регулярно осуществляют военные вмешательства в другие государства. Кроме того, бывший помощник главы Пентагона заявил, что не видит перспективы успешного решения конфликта на Украине, которое было бы выгодно США.

Ранее пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что Российская Федерация не собирается осуществлять военные действия против стран НАТО. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в собственной безопасности и предпринимает все необходимые меры для ее обеспечения.