Байден задумался о помиловании критиковавших Трампа людей

Действующий президент США Джо Байден еще не принял окончательное решение о помиловании в предварительном порядке нескольких лиц, которые ранее критиковали избранного американского лидера Дональда Трампа, такая возможность обсуждается. Об этом руководитель уходящей администрации США заявил в пятницу, выступая в Белом доме.

Как отметил Байден, "это зависит от некоторых формулировок и ожиданий" относительно того, как поступит Трамп.

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"Мысль о том, что он накажет людей, которые не соглашаются с тем, каким, по его мнению, должен быть политический курс <...>, возмутительна. Обсуждение, касающееся некоторых людей, все еще продолжается, но решения нет", - добавил американский лидер.

Ранее на этой неделе в интервью журналистам газеты USA Today Байден допустил, что помилует превентивно людей, в отношении которых Трамп угрожал начать разбирательства. В их числе республиканка Лиз Чейни, представлявшая ранее штат Вайоминг в Палате представителей Конгресса, и бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Они выступали с жесткой критикой в отношении Трампа.

На вопрос о том, намерен ли он помиловать себя самого, Байден во время выступления в пятницу ответил: "Себя самого? За что мне себя помиловать?" "Я не думал о том, чтобы помиловать самого себя. Я не сделал ничего плохого", - подчеркнул американский лидер.

Трамп ранее выдвинул на должность главы Федерального бюро расследований Кэша Патела, занимавшегося вопросами безопасности во время первого президентского срока республиканца. Пател выражал готовность провести разбирательства в отношении нескольких лиц, включая тех, кто критиковал Трампа. Инаугурация республиканца состоится 20 января.

Помилование президентом США

Действующий президент США может помиловать в предварительном порядке и тех, кому не предъявлены какие-либо обвинения. Это сильно затруднит или сделает невозможным судебное преследование этих людей со стороны федеральных властей.

Ранее ни один президент США не объявлял о собственном помиловании, однако многие американские политики и эксперты считают, что это возможно.