Байден заявил об ожидании продолжения поддержки Украины от администрации Трампа

Президент США Джо Байден ожидает продолжения поддержки Украины от администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден заявил об ожидании продолжения поддержки Украины от администрации Трампа
© РИА Новости / Стрингер

Байден отметил, что и в Демократической, и Республиканской партии значительное число конгрессменов поддерживают Украину.

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До этого Байден созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Последний рассказал президенту США о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине.

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