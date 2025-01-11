Байден заявил об ожидании продолжения поддержки Украины от администрации Трампа

Президент США Джо Байден ожидает продолжения поддержки Украины от администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

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Байден отметил, что и в Демократической, и Республиканской партии значительное число конгрессменов поддерживают Украину.

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До этого Байден созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Последний рассказал президенту США о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине.