Цукерберг рассказал, что власти США пытались давить на него из-за мема

Основатель Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил в разговоре с журналистом Джо Роганом, что администрация президента США Джо Байдена пыталась оказывать на него давление, заставляя удалить мем с актером Леонардо Ди Каприо о пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «Белый дом звонил... кричал на них и ругался». В меме Ди Каприо якобы высмеивает возможные судебные иски, которые связаны с побочными эффектами вакцины.

Марк Цукерберг за два месяца на 428 млн долларов продал акции Meta*

«Мы сказали: «Нет, мы не будем удалять юмор. Это абсурдно», — пояснил Цукерберг.

До этого Цукерберг говорил, что Meta* прекратит пользоваться услугами фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих социальных сетях.

Он уточнил, что корпорация ранее пыталась отвечать на требования властей и СМИ, которые хотели «все больше цензуры» в американском интернет-пространстве. Он добавил, что прошедшие выборы в США стали «переломным моментом», который говорит о приоритете свободы слова и выражения мнений.

Ранее республиканцу достался руководящий пост в Meta*.

*признана в России экстремистской и запрещена.