Цукерберг рассказал, что власти США пытались давить на него из-за мема

Цукерберг: администрация Байдена пыталась заставить Meta удалить мем с Ди Каприо
Основатель Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил в разговоре с журналистом Джо Роганом, что администрация президента США Джо Байдена пыталась оказывать на него давление, заставляя удалить мем с актером Леонардо Ди Каприо о пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, «Белый дом звонил... кричал на них и ругался». В меме Ди Каприо якобы высмеивает возможные судебные иски, которые связаны с побочными эффектами вакцины.
Марк Цукерберг за два месяца на 428 млн долларов продал акции Meta*
«Мы сказали: «Нет, мы не будем удалять юмор. Это абсурдно», — пояснил Цукерберг.
До этого Цукерберг говорил, что Meta* прекратит пользоваться услугами фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих социальных сетях.
Он уточнил, что корпорация ранее пыталась отвечать на требования властей и СМИ, которые хотели «все больше цензуры» в американском интернет-пространстве. Он добавил, что прошедшие выборы в США стали «переломным моментом», который говорит о приоритете свободы слова и выражения мнений.
Ранее республиканцу достался руководящий пост в Meta*.
*признана в России экстремистской и запрещена.