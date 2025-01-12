В Китае родители стали отправлять детей в школу с курьерами

Новый тренд в Китае: родители начали отправлять детей в школу с помощью курьеров. О нем рассказала местная жительница в соцсетях, что из-за холода не может вставать в 6:30 утра и отводить ребенка в школу, поэтому она решила обратиться к помощи курьера. Женщина нанимает доставщика еды, чтобы он отвез ее ребенка в школу. Теперь эту идею на вооружение взяли другие родители. Наиболее популярно мнение, что курьерам можно доверять, поскольку они проходят профессиональную подготовку, а ребенок — та же посылка, просто очень ценная. «Бизнес FM» спросила у российских бизнесменов, готовы ли воспользоваться такой услугой?

Дарья Мушта, директор компании VM Partners, которая оказывает услуги по работе с Китаем:

«Такая есть специфика в китайских школах. Во-первых, ни в коем случае нельзя опаздывать. Начинались занятия либо в 7:30, если это понедельник утром, либо в 8. Причем в Китае очень распространены школы типа интерната, родители живут прямо в этом городе, возможно, даже недалеко от школы, но при этом дети приезжают в школу, живут там две недели, а потом на три дня их забирают родители, и они уже остаются на выходных с родителями. В целом занятия в Китае заканчиваются в четыре часа, и ты просто не успеваешь за детьми в школу. С точки зрения китайского менталитета как объяснить эту новость, как мне кажется, привязанность и чувство безопасности у китайцев, оно не такое высокое, как у русских. У меня очень много китайских знакомых, которые родили ребенка, через два-три месяца отдают бабушкам и уезжают в другой город работать. Очень распространено, что до шести лет, пока дети не пойдут в школу, они живут с бабушкой, с дедушкой. С точки зрения моего менталитета это жутко небезопасно, потому что это не машина, это мопед. Ну окей, сейчас системы позволяют отслеживать, где курьер с твоей драгоценной посылкой, доставляют дорогие вещи, но тем не менее китайцы просто решают таким образом эти вопросы. То есть лучше все-таки ребенка отправить на мопеде и вечером вернуть на мопеде, но зато он не будет ночевать в школе».

Ксения Рясова, гендиректор Finn Flare:

— Моему младшему 11. Я бы, конечно, его бы так не отправила и предыдущих тоже не отправила бы. Но я много общаюсь с китайцами, они все очень трепетно тоже относятся к своим детям. Я не знаю, может, кто-то отправил так своих детей, кто-то, один-два человека, и вот про это раструбили. Есть такой момент, что они сами ездят на мотоциклах с детьми, и дети без шлемов, и это достаточно опасно — это я видела во всей Юго-Восточной Азии, в Китае, во Вьетнаме, на Филиппинах, в принципе, они как-то не думают о плохом. Я думаю, в этом психология, что отправить с курьером на скутере — все же ездят на скутере, и курьер приедет на скутере. Я думаю, они очень верят в хорошее.

— Что бы такое могло произойти, чтобы у вас появилась уверенность: в нашей стране, в Москве, в каком-то другом городе, чтобы 11-летнего ребенка вот так отправить? Наверное, определенный договор на сопровождение должен быть заключен?

— Многие же отправляют детей на такси. Водители такси очень часто ездят по 20 часов без сна, и это тоже очень опасно.

— Понятно, Китай, Юго-Восточная Азия, где десятилетиями ездят на этих скутерах, у них это часть культуры.

— В нашу школу приезжают мамы с детьми на скутерах. Также едут по улицам на скутерах в Москве в школу, привозят, у нас много кто приезжает на скутерах утром в школу, но, правда, не с курьерами, а с мамами.

Сергей Колесников совладелец и президент корпорации «Технониколь»

— Нет, я бы не отправил, это небезопасно, с учетом обстановки, то, как курьеры ездят. Второе — это чисто профессиональное: я категорически против роста самозанятых темпами по два миллиона. У нас скоро все самозанятыми будут курьерами, а кто будет на заводах работать? Обычно ездит на метро, если уж сильно опаздывает, то на такси.

— Но никак не с курьером — так вроде бы и пробку можно объехать таким образом?

— С точки зрения безопасности это очень опасно. А второе, я говорю, я не хочу развития самозанятых в ущерб промышленности. У нас огромный дефицит кадров, поэтому, знаете, я не хочу, чтобы у нас работало 20 млн, и все курьерами. Мы съедаем будущее у своих же детей. Что если все будут курьерами, будущего с вами не будет.

— Тех самых детей, которые сегодня, возможно, с комфортом доберутся до школы без пробок.

— А где они будут работать, тоже курьерами будут работать? Кто будет работать в промышленности, кто будет заниматься созданием стоимости? Только Китай будет этим заниматься? Какое будущее мы готовим своим детям?

Станислав Воробьев, директор фабрики «Союз-Мебель»

— Ни в коем случае. Я бы сам пошел, повез, пешком бы понес, все бросил. Но я пользовался практикой, например, когда не было возможности отправить его с кем-то из доверенных лиц, ну это нечасто бывало, но бывало — то мы пользовались практикой детского такси. Есть такси у нас в городе, в котором женщины на машинах, оборудованных детскими креслами, перевозят детей. Но с курьером, да еще на каком-то мопедике, — нет, ни в коем случае. У меня же два ребенка, а не 22 ребенка, поэтому я бы не решился рисковать. Если это доверенное лицо, если я его знаю, если он уже перевозил детей, тогда может быть, но и то ни в коем случае не на скутере. На машине вполне возможно, да, у меня всю жизнь, все детство дети с кем-то ездили на машинах, я просто знал этих людей, и это вполне нормальная практика. Нормальные машины, оборудованные всеми этими приспособлениями безопасности — детские кресла, бустеры, ремни сзади и все, что там надо.

— Могут ли стать частью жизни и курьеры-доставщики, везущие детей? У других родителей?

— Теоретически может быть все, что угодно. Глядя на качество психологического здоровья нашего населения, у нас удивительно, что детей вообще пока еще не теряют просто на улицах в большом количестве, у нас же большинство родителей в принципе какие-то невменяемые. Сами-то не знают, где находятся, не то что их дети. Поэтому может быть все, что угодно, я уже вообще ничему не удивляюсь, но я буду упираться до последнего.

Светлана Прокофьева, владелица и руководитель компании «Автоняня 138» из Ангарска. Она создала в своем городе службу, которая возит детей. Здесь водители тоже только женщины. А с родителями у нее личный контакт:

— Поскольку мы находимся в Сибири, то у нас зима, это холодно, то есть востребованность растет даже не только для малышей, поскольку темнеет рано, светает тоже у нас поздновато, и родители даже для подростков пользуются нашими услугами, чтобы не переживать за детей, как они по темноте передвигаются по городу.

— На скутерах не возят пока?

— Нет-нет, у нас в принципе скутеры в регионе неактуальны из-за погодных условий. Летом это очень сильно жарко, у нас резко континентальный климат, и зимой у нас холодно. В нашем случае это сделано так, что лично сначала родители знакомятся со мной, я им подбираю водителя, и для родителей очень важен личный контакт. На больших городах-миллионниках, возьмем, к примеру, даже город Москву, в Москве я не представляю, как это можно организовать в принципе, чтобы личный контакт и директора, и водителей либо организаторов с родителями, это было постоянно, 24/7. Опять же, спрос на услугу есть, но не все готовы платить. То есть многие считают еще, что дорого — кто-то смотрит на безопасность и готов за безопасность детей платить, а кто-то за безопасность детей не готов платить, и им все равно, с кем отправить ребенка. Очень много таких людей, на самом деле.

— Сколько ваша услуга стоит?

— В зимний период цены поднялись, начинаются от 270 рублей за поездку, это два-три километра. Но опять же, в наши услуги входит то, что мы ребенка обязательно встречаем у дверей и провожаем до дверей школы. Если это какая-то секция, то у нас водители заходят и на секцию детей провожают.

В Москве тоже есть несколько детских такси. Минимальный ценник от 1000 рублей по городу, также есть доплата за тип автомобиля от 400 до 600 рублей. Кроме того, предлагается водитель в семью. Его услуги стоят 5 тысяч рублей за восемь часов. Каждый последующий час 700 рублей.