Мадуро планирует посетить Белоруссию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2023 году, что стало известно после его встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждалось преодоление санкционных барьеров.

Как передает ТАСС, президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в текущем году. Об этом официально сообщила пресс-служба белорусского кабмина по итогам его встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем. Пресс-служба также отметила, что белорусская сторона поздравила Мадуро с победой на выборах и вступлением в должность, передав ему теплые слова от президента Александра Лукашенко.

Вице-премьер Виктор Каранкевич выразил уверенность в том, что под руководством Мадуро Венесуэла станет еще более независимой. Он подчеркнул готовность Белоруссии совместно преодолевать санкционные барьеры.

«Выражаем уверенность, что под вашим руководством страна будет двигаться к еще большему укреплению независимости государства», – сказал Каранкевич.

Мадуро, со своей стороны, отметил высокое представительство Белоруссии на своей инаугурации. Он заявил, что Венесуэла остается верным союзником и другом Белоруссии, передав теплые слова приветствия белорусскому президенту, премьер-министру и народу республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро поздравления с победой на выборах от президента России Владимира Путина. Николас Мадуро вновь вступил в должность президента Венесуэлы, несмотря на то что ряд стран, включая США, не признали его переизбрание. Мадуро обвинил ультраправых в попытке развязать войну в Венесуэле.