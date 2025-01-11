Президент Боливии поздравил Мадуро с вступлением в должность

Арсе поздравил Мадуро с вступлением в должность президента Венесуэлы
Президент Боливии Луис Арсе поздравил своего коллегу из Венесуэла Николаса Мадуро с вступлением в должность главы государства. Он опубликовал пост в своем аккаунте в соцсети X.
«Из Боливии мы направляем поздравления президенту Венесуэлы Николасу Мадуро», — написал Арсе.
Он добавил, что власти Боливии желают Мадуро успеха во время его нового срока на президентском посту.
Мадуро сообщил, что проведет встречу с Володиным
До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
По его словам, он также встретится с посланником председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министрами нескольких стран.
Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства. На церемонии инаугурации Россию представлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Николас Мадуро занимал пост министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса (2006—2013 годы) и был вице-президентом Венесуэлы (2012—2013 годы).
Ранее журналист допустил введение новых санкций США против Венесуэлы.