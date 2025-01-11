ТАСС: Трамп может отменить новые санкции против РФ ради сделки по Украине
Отмена нового крупного пакета санкций США против энергоотрасли РФ потенциально может стать частью сделки по Украине, сказал ТАСС источник, близкий к будущей администрации Дональда Трампа.
По его словам, новые санкции, о которых объявила 10 января уходящая администрация президента США Джо Байдена, предоставляют администрации Трампа "благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине".
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В материале говорится, что собеседник агентства - республиканец, состоявший в переходной команде Трампа и занимавший руководящие должности в ряде ведомств федерального правительства и аппарате Белого дома.
Ранее в пятницу стало известно, что США ввели очередной пакет санкций, направленных на нефтяной и газовый сектор России.
В частности, под санкции США попали 27 дочерних компаний "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза", а также 183 танкера и несколько десятков трейдеров российской нефти.
СМИ отмечали, что это "одни из самых жестких санкций" против нефтяной отрасли России.
В МИД РФ по этому поводу заявили, что уходящая администрация США не сможет оставить след в истории, а только "наследить". В Кремле выражали уверенность, что санкции ударят по тем странам, которые их вводят.