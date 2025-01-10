В Германии озвучили аргумент Шольца Трампу для роспуска НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц может начать противостояние с избранными американским лидером Дональдом Трампом, заявил в беседе с газетой «Взгляд» немецкий политолог Александр Рар. По его словам, причиной станут военные расходы НАТО и общие сложности в отношениях между США и Европой.

Он напомнил, что Шольц раскритиковал требование Трампа увеличить оборонные расходы НАТО до 5% от ВВП. Кроме того, он отличился тем, что «заморозил» очередную военную помощь украинской стороне.

Эти факты могут разозлись американцев, которые привыкли все делать по-своему, считает Рар. Требования США обычно выполняются неукоснительно, однако сейчас можно сделать вывод, что им готовы следовать только прибалтийские страны и Польша. Остальным государствам приказы Трампа по оборонным расходам кажутся завышенными и необоснованными.

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При этом Рар не исключает, что избранный президент США мог озвучить мысль об увеличении расходов Альянса специально. Пока это заявление напоминает намеренную провокацию, которой Трамп хочет показать свое главенство.

Но европейцы, как Шольц, начинают сопротивляться, тем самым предоставляя Трампу аргументы для роспуска НАТО, который он считает неэффективным, — считает политолог.

Он сделал вывод, что конфликт между двумя политиками выходит за пределы вопроса бюджета НАТО. Он затрагивает в целом отношения между США и европейскими странами.

Ранее сообщалось, что Шольц блокирует выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на €3 млрд (312,2 млрд рублей). При этом его продвигали главы МИД и Минобороны Германии Анналена Бербок и Борис Писториус.