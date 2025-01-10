Байден пообещал выплатить пострадавшим от пожаров в Калифорнии по 750 долларов

Действующий президент США Джо Байден пообещал выплатить всем пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии по 750 долларов (более 76 тысяч рублей по нынешнему курсу). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Байден отметил, что выплата будет единовременной. По его словам, эти средства предназначены для покупки товаров первой необходимости, в том числе воды, молочных смесей, бензина и лекарств по рецепту. Также он пообещал оказывать всевозможную помощь властям Калифорнии, чтобы остановить пожары как можно скорее, поскольку хоть ветер и утих, однако до конца недели он продолжит быть активным.

«Мы будем продолжать работать 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы поддержать власти штата и местные власти и полностью остановить эти пожары как можно скорее», — сказал Байден на брифинге по пожарам в Калифорнии.

Он добавил, что после преодоления стихийного бедствия Вашингтон проследит, чтобы власти штата использовали все свои ресурсы для помощи пострадавшим.

Напомним, что пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бушуют с 7 января. На сегодняшний день огонь унес жизни десяти человек и уничтожил более десяти тысяч строений.