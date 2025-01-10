Байден пообещал выплатить пострадавшим от пожаров в Калифорнии по 750 долларов

Действующий президент США Джо Байден пообещал выплатить всем пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии по 750 долларов (более 76 тысяч рублей по нынешнему курсу). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Байден пообещал выплатить пострадавшим от пожаров в Калифорнии по 750 долларов
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Байден отметил, что выплата будет единовременной. По его словам, эти средства предназначены для покупки товаров первой необходимости, в том числе воды, молочных смесей, бензина и лекарств по рецепту. Также он пообещал оказывать всевозможную помощь властям Калифорнии, чтобы остановить пожары как можно скорее, поскольку хоть ветер и утих, однако до конца недели он продолжит быть активным.

«Мы будем продолжать работать 24 часа в сутки семь дней в неделю, чтобы поддержать власти штата и местные власти и полностью остановить эти пожары как можно скорее», — сказал Байден на брифинге по пожарам в Калифорнии.

Он добавил, что после преодоления стихийного бедствия Вашингтон проследит, чтобы власти штата использовали все свои ресурсы для помощи пострадавшим.

Напомним, что пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бушуют с 7 января. На сегодняшний день огонь унес жизни десяти человек и уничтожил более десяти тысяч строений.