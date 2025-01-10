В Чехии раскрыли причину громких заявлений Трампа

Президент Чехии Петр Павел заявил, что своими нынешними громкими заявлениями, например, о присоединении к США Гренландии, избранный американский президент Дональд Трамп как бы изучает реакцию лидеров других государств, чтобы потом принять соответствующее решение. Его слова приводит РИА Новости.

В Чехии раскрыли причину громких заявлений Трампа
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«Моя первая реакция на нынешние громкие заявления Дональда Трампа – сохранять спокойствие. Он и перед первым своим президентским сроком делал подобные "пробные выстрелы"», — отметил Павел.

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Павел отметил, что в случае изменений в мире будет крайне важно соблюдать все установленные правила, на которых основывается международный порядок. Он подчеркнул, что существуют чёткие принципы, сформулированные в Хартии ООН и международных соглашениях, которые необходимо учитывать, особенно в вопросах суверенитета и нерушимости границ, признанных мировым сообществом. Если речь заходит о каких-либо изменениях границ, к этому следует подходить с соблюдением правил и через переговоры.

Относительно интереса Трампа к Гренландии, Павел отметил, что это связано в первую очередь с ее географическим и стратегическим расположением между Северной Америкой и Европой. Кроме того, Гренландия богата природными ресурсами.

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