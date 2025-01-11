Ирландский журналист Чей Боуз обратился с вопросом к западным СМИ из-за финансирования Украины. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети X.

«Почему никто в западных СМИ не хочет говорить о том, что они передают сотни миллиардов долларов неизбранному диктатору?» — указал Боуз.

Байден созвонился с Зеленским

Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Однако новые выборы на Украине так и не провели, ссылаясь на военное положение.

Ранее Боуз раскритиковал Зеленского за насильственную мобилизацию на Украине.