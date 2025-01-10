Саркози будет обязан носить электронный браслет в течение 2025 года

Бывший президент Франции Николя Саркози в течение 2025 года будет вынужден постоянно носить электронный браслет для наблюдения за исполнением вынесенного ему приговора по делу о злоупотреблении влиянием и нарушении тайны следствия. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее данным, Саркози в ближайшее время "обязан явиться к судье для установки браслета". Экс-президент должен представить справки, на основании которых судья определит место постоянного проживания осужденного.

Саркози также будет назначено время для прогулок в будни и выходные дни.

18 декабря Кассационный суд Франции отклонил попытку защиты Саркози обжаловать приговор и признал окончательным его осуждение на три года лишения свободы, в том числе один год с ношением электронного браслета. Бывший глава государства также лишен на три года права баллотироваться на выборах.

В преддверии начала исполнения наказания Саркози смог провести новогодние каникулы за пределами Франции. Он отдыхал на Сейшельских островах вместе со своей супругой певицей Карлой Бруни и 13-летней дочерью Джулией.

До избрания в 2007 году на пост президента республики (занимал его до 2012 года) Саркози в течение двух лет возглавлял министерство внутренних дел и в этом качестве был главным куратором французской полиции. Он стал первым президентом в истории Франции, приговоренным к ношению электронного браслета.