WSJ: Трамп не будет управлять Trump Organization во время президентства

Избранный президент США Дональд Трамп не будет участвовать в повседневном управлении Trump Organization после вступления в должность, а компания не будет заключать новые контракты с иностранными правительствами в период его президентства. Об этом говорится в плане по соблюдению этики, выдержки из которого распространила газета The Wall Street Journal.

Согласно заявлению, известный юрист Уильям Берк поможет разработать внутреннюю этическую политику и процедуры для предотвращения возможных конфликтов интересов.

"Trump Organization стремится не просто соответствовать, но и значительно превосходить свои юридические и этические обязательства во время президентства моего отца," - заявил Эрик Трамп, сын президента и исполнительный вице-президент компании.

Компания планирует добровольно передавать в казну США прибыль, полученную от иностранных официальных лиц в своих гостиницах и других бизнес-сферах. Управление инвестициями президента будет передано независимым учреждениям, которые "не будут запрашивать и принимать его мнение". Вместе с тем план не запрещает Trump Organization заключать новые сделки с иностранными частными компаниями, и Эрик Трамп уже выразил желание продолжать развитие бизнеса.

В последние годы Trump Organization активно расширяла сотрудничество в странах Азии и Ближнего Востока, где бренд пользуется популярностью. Как отмечает The Wall Street Journal, вопросы этики и конфликта интересов остаются острыми: во время первого президентства Трампа критики обвиняли его компанию в нарушении конституции из-за возможного получения выгод от иностранных правительств. Ситуация обострилась из-за Trump International Hotel в Вашингтоне, но Верховный суд признал иск недействительным после поражения Трампа на выборах 2020 года.