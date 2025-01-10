Дрейфовавший у берегов ФРГ танкер взяли на буксир

Танкер Eventin под флагом Панамы, который дрейфовал в Балтийском море к северу от немецкого острова Рюген, взяли на буксир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Командование ФРГ по ЧС на море.

Отмечается, что на место прибыл немецкий аварийный буксир. Он уже установил с танкером буксировочное соединение, чтобы он перестал бесконтрольно дрейфовать.

«Теперь терпящее бедствие судно удерживается на месте с помощью буксировочного соединения для предотвращения бесконтрольного дрейфа. В настоящее время обдумываются дальнейшие шаги», — сообщили в командовании.

Ранее сообщалось, что танкер Eventin с 99 тысячами тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ. Он направлялся из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте, когда у него пропала возможность маневрировать. Судно полностью герметично и эвакуация экипажа не потребовалась. Причина потери управления пока неизвестна.