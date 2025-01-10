Дрейфовавший у берегов ФРГ танкер взяли на буксир

Танкер Eventin под флагом Панамы, который дрейфовал в Балтийском море к северу от немецкого острова Рюген, взяли на буксир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Командование ФРГ по ЧС на море.

Дрейфовавший у берегов ФРГ танкер взяли на буксир
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Отмечается, что на место прибыл немецкий аварийный буксир. Он уже установил с танкером буксировочное соединение, чтобы он перестал бесконтрольно дрейфовать.

«Теперь терпящее бедствие судно удерживается на месте с помощью буксировочного соединения для предотвращения бесконтрольного дрейфа. В настоящее время обдумываются дальнейшие шаги», — сообщили в командовании.

Ранее сообщалось, что танкер Eventin с 99 тысячами тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ. Он направлялся из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте, когда у него пропала возможность маневрировать. Судно полностью герметично и эвакуация экипажа не потребовалась. Причина потери управления пока неизвестна.