Премьер Британии предложит Украине ввод миротворческих сил

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе своего грядущего визита в Киев предложит Украине ввод миротворческих сил после окончания вооруженного конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Премьер Британии предложит Украине ввод миротворческих сил
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«В ближайшие недели Кир Стармер отправится на Украину, чтобы обсудить возможность размещения там международных миротворческих сил после окончания конфликта. Это его первый [визит на Украину] с тех пор, как он стал премьер-министром Великобритании полгода назад», — отмечается в материале издания.

Кроме того, предполагается, что Великобритания и Франция могут сформировать совместные миротворческие силы, в случае если инициатива избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине достигнет успеха.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут встретиться и договориться о безопасности в Европе за 100 дней. Эксперт также подчеркнул, что именно безопасность европейского континента должна стать повесткой встречи, так как ее аспекты выходят за пределы вооруженного конфликта на Украине.

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