США увеличили награду за поимку Мадуро

Правительство США официально не признало инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявило о значительном увеличении награды за его поимку до 25 миллионов долларов. Также в Штатах добавили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая может способствовать аресту Мадуро, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

«Мы увеличиваем награду за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо до 25 миллионов долларов. В дополнение к этому мы добавляем новую награду в 15 миллионов за информацию, которая приведет к задержанию и вынесению приговора министру обороны Владимиру Падрино [Лопесу]», — отметил представитель администрации в ходе брифинга для журналистов, посвященного новым санкциям против Венесуэлы.

Его слова передает ТАСС.

Ранее в столице Венесуэлы Каракасе состоялась инаугурационная церемония Николаса Мадуро, который вновь вступил в должность президента страны, отметив таким образом свой третий президентский срок, пишет «Национальная служба новостей». На данном событии, которое проходило в Федеральном законодательном дворце, Россию представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, действуя по поручению президента РФ Владимира Путина.