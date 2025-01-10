У берегов ФРГ дрейфует неуправляемый танкер с почти 100 тысячами тонн нефти

Неуправляемый танкер с 99 тысячами тонн нефти дрейфует в Балтийском море к северу от немецкого острова Рюген. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.

Речь идет о танкере Eventin под флагом Панамы. Он направлялся из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте. В настоящее время судно дрейфует в прибрежных водах Балтийского моря к северу от Рюгена на малой скорости, у него отсутствует возможность маневрировать.

«По имеющимся данным, танкер загружен примерно 99 тысячами тонн нефти», — говорится в тексте.

Отмечается, что эвакуация экипажа не требуется, опасности для окружающей среды нет.

Руководство операцией по буксировке танкера взяло на себя Командование по чрезвычайным ситуациям на море. Также к месту с целью получения дополнительной информации направили самолет Do 228, причина потери управления пока неизвестна.