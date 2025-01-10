Окружной суд в Варшаве приговорил канадца Лакена П. к 8 месяцам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу России. Об этом Польши.

«20 декабря 2024 года Окружной суд в Варшаве, признав обвинительное заключение Мазовецкого отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры, вынес приговор в отношении Лакена П., 18-летнего гражданина Канады», — отмечается в заявлении ведомства.

В частности, поданного канадской короны обвинили в якобы шпионаже в пользу России и слежке за военными базами Польши, а также налаживании контактов с отдельными военнослужащими. Предполагается, что с этой целью он прибыл в восточноевропейскую страну в мае прошлого года через территорию Данию.

18 декабря российского хоккеиста Максима Сергеева приговорили к двум годам и 11 месяцам тюрьмы в Польше за шпионаж и обвинения в якобы слежке за войсками стран НАТО. Польша планирует депортировать Сергеева в Россию 26 мая 2025 года, и до этого времени он будет находиться в тюрьме города Любина.