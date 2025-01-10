В ООН назвали 2024 год самым тёплым за всю историю наблюдений

Это подтверждают сводные данные шести институтов, заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клер Нюлис.

В ООН назвали 2024 год самым теплым за всю историю наблюдений
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Она добавила, что специалисты используют данные, собранные с мест наблюдений судов в глобальных морских сетях. Кроме того, используют информацию Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, его службы по изменению климата, а также Японского метеорологического агентства.

Ранее метеорологи уточняли, что лето 2024 года в Севером полушарии стало самым жарким за всю историю наблюдений, а 22 июля на планете был поставлен новый рекорд высокой средней температуры — 17,15 градуса по Цельсию.

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