В ООН назвали 2024 год самым теплым за всю историю наблюдений

Это подтверждают сводные данные шести институтов, заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клер Нюлис.

Она добавила, что специалисты используют данные, собранные с мест наблюдений судов в глобальных морских сетях. Кроме того, используют информацию Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, его службы по изменению климата, а также Японского метеорологического агентства.

Ранее метеорологи уточняли, что лето 2024 года в Севером полушарии стало самым жарким за всю историю наблюдений, а 22 июля на планете был поставлен новый рекорд высокой средней температуры — 17,15 градуса по Цельсию.