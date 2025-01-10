Офис Науседы раскритиковал замглавы Минфина за празднование 9 Мая

Офис президента Литвы Гитанаса Науседы считает неприемлемой позицию заместителя министра финансов Валентина Гаврилова по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом агентству BNS заявил советник главы государства Томас Бержинскас.

"Личная позиция замминистра с учетом должности, которую он занимает, является непонятной и неприемлемой", - приводятся в сообщении агентства слова советника.

Гаврилов заявил новостному порталу 15min, что павшие солдаты достойны уважения.

"Моим дедам тоже довелось участвовать в войне, поэтому по традиции отдаю им дань уважения, приходя на Антакальнисский мемориал или лично, или с семьей", - сказал он.

Как отметил замминистра, он нисколько не сомневается в значении независимости Литвы.

В литовской земле покоятся более 80 тыс. советских солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. Крупнейший в стране мемориал, созданный в 1951 году, куда люди с цветами приходили в День Победы, находился в столице на Антакальнисском кладбище. Здесь захоронены более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Власти литовской столицы мемориал практически ликвидировали - памятные стелы и даже их основания демонтированы.