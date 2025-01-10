Еврокомиссия заявила, что не знает исполнителей теракта на «Северных потоках»
Еврокомиссия утверждает, что не знает, кто стоит за терактом на «Северных потоках», с таким утверждением выступила представитель исполнительного органа Паула Пиньо.
На брифинге в Брюсселе журналисты задали ей вопрос, есть ли результаты расследования диверсии на фоне грозящего Европе энергетического кризиса.
«По этому вопросу не было общедоступной информации, в частности, о том, кто стоит за этими взрывами. Мы не располагаем большей информацией», — цитирует Пиньо РИА Новости.