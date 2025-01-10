Стала известна причина отмены визита спецпосланника Трампа на Украину

Визит будущего специального посланника Соединенных Штатов по Украине и России Кита Келлога в Киев был отменен из-за запрета американского законодательства на подобные контакты до инаугурации нового президента. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на министерство иностранных дел Украины.

© Газета.Ru

«По нашей информации, это единственная причина. Мы действительно надеемся, что сразу после инаугурации сможем начать диалог с генералом Келлогом по наиболее актуальным вопросам, касающимся достижения всесторонней справедливости и устойчивого мира», — отметил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

7 января издание Reuters писало, что Кит Келлог отложил свой визит на Украину до инаугурации Дональда Трампа. Келлог изначально планировал поездку в Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января.

10 января Георгий Тихий сообщил, что Киев ожидает встречи Владимира Зеленского и Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.