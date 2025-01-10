Комендантский час введут в некоторых районах Калифорнии из-за пожаров

Комендантский час начнет действовать в некоторых районах Калифорнии на фоне природных пожаров, пишет Associated Press, ссылаясь на шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луну.

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Ограничения вступят в силу в 18:00 (04:00 11 января по Москве) на территориях, где эвакуация проходит в обязательном порядке, уточняется в статье. Такое решение местные власти приняли после случаев мародерства.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества. В результате стихии погибли 10 человек.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров.