Пока вы не уснули: ультиматум Фицо Украине и госпитализация Боярского

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Премьер Словакии поставил Украине ультиматум

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам.

1 января «Газпром» заявил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через украинскую территорию. Подача газа прекратилась с 8:00 мск 1 января с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Украинские власти неоднократно заявляли, что не собираются продлевать договор о транзите.

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Михаила Боярского экстренно госпитализировали

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге 10 января. Неназванный источник канала заявил, что актера доставили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы, однако в самой больнице эту информацию не подтвердили.

Как утверждает собеседник РЕН ТВ, 75-летний Боярский попал в больницу из-за ишемической болезни сердца.

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Из танкера «Волганефть-239» произошла новая утечка мазута

С кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» зафиксирован новый выброс мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239». Это часть судна, которую выбросило на мель в районе порта Тамань Темрюкского района», — говорится в сообщении.

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В Лос-Анджелесе начались задержания из-за крупных пожаров

© Соцсети

Полиция округа Лос-Анджелес задержала одного человека по подозрению в поджоге, который спровоцировал пожар «Кеннет» на западе агломерации мегаполиса. Об этом заявил телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей.

Полицейский департамент Лос-Анджелеса подтвердил, что дело о пожаре «Кеннет» теперь расследуется как дело о поджоге. Задержать подозреваемого помогли местные жители. Окружной прокурор Нейтан Хохман заявил, что в случае признания его виновным мера наказания для него может дойти вплоть до пожизненного заключения.

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Фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию Трампа

© EPA/TACC

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пока не планирует присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашение на это мероприятие. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью, пишет ТАСС.

«Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», - пояснила она на брифинге в Брюсселе.

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Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

Здание промышленного предприятия в Энгельсе Саратовской области горит третий день после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram.

По словам чиновника, благодаря изменению ветра дым от пожара уже перестал уходить в сторону жилых домов. Однако он добавил, что пожар на предприятии закончится лишь через несколько дней.

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Задержанный боксер умер в отделе полиции в росcийском регионе

В отделении полиции Выборга 29-летний задержанный боксер умер до приезда скорой помощи. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным канала, в четверг сотрудники ДПС заметили странно двигавшуюся машину и решили проверить, не пьян ли водитель. Однако мужчина стал угрожать полицейским. Алкотестер не определил причину неадекватного поведения водителя, поэтому его доставили в отдел.

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На Украине определились с транзитом российской нефти в Европу

Транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба" вслед за прекращением транзита газа останавливать не планируется.

Об этом сообщил во время выступления в Верховной раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Валерий Леонтьев завершил карьеру

Концертный директор Валерия Леонтьева сообщил, что артист завершил карьеру и не планирует возвращаться на сцену, несмотря на поступающие предложения об организации концертов и турне.

Народный артист РФ Валерий Леонтьев окончательно завершил свою сценическую карьеру и не рассматривает возможность возвращения на сцену, передает ТАСС.

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Подросток в балаклаве с молотком напал на школу в Курске

© Соцсети

Утром в пятницу, 10 января, подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54 в Курске. Он разбил окно входной двери. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Инцидент произошел около 8 утра, в результате никто не пострадал, отметил Хинштейн. Он подчеркнул, что случившееся «вызывает серьезные вопросы». Как стало известно, дежуривший на входе охранник не смог остановить юношу.

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