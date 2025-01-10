Фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию Трампа

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пока не планирует присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашение на это мероприятие. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью, пишет ТАСС.

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«Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», - пояснила она на брифинге в Брюсселе.

Представитель Еврокомиссии также рассказала, что в настоящее время фон дер Ляйен восстанавливается после пневмонии и решение о том, сможет ли она приступить к работе на следующей неделе, будет принято 13 января.

Трамп был переизбран на второй срок 5 ноября 2024 года. Церемония инаугурации нового президента США состоится в Вашингтоне 20 января. 20-я поправка к Конституции США гласит, что именно в этот день истекает срок полномочий действующего главы государства Джо Байдена.

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При этом Дональд Трамп ранее заявил о том, что не направлял приглашение на свою инаугурацию Владимиру Зеленскому. Он также отметил, что Зеленский сможет присутствовать на мероприятии, если захочет.