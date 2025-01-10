Оппозиция Армении ответила на слова Пашиняна о готовности вступить в ЕС

Решение правительства Армении и премьер-министра Никола Пашиняна о начале процесса вступления в Евросоюз является политическим фарсом для внешнего и внутреннего пользования. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший вице-спикер парламента Армении, член правления Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна Эдуард Шармазанов.

"Пашинян прибегает к фарсу во внутренней и внешней политике. Очевидно, что недавние воинственные заявления [президента Азербайджана Ильхама] Алиева разрушили иллюзии мира. Другими словами, политика Никола Пашиняна последних четырех лет, утверждающая, что мы движемся к миру, провалилась. У Пашиняна отняли его главный пропагандистский тезис, теперь он пускает пыль в глаза народу, что мы идем в Евросоюз. Очевидно, что это тоже ложь. Ни один член ЕС, ни один лидер государства - члена ЕС не намекнул, что Армению ждут в Евросоюзе", - отметил он.

По его словам, "даже если все граждане Армении выступят за членство в ЕС, в ЕС не примут Армению".

"Кроме того, проблема номер один для Армении - это безопасность, а Евросоюз не может обеспечить нашу безопасность. Это структура, потребляющая безопасность, а не создающая ее. ЕС не в состоянии решить даже свои собственные проблемы. На постсоветском пространстве есть страны, которые хотели бы стать членами ЕС. Тот, кто пошел на сближение с Евросоюзом, не получил ничего, кроме проблем", - добавил Шармазанов.

Кроме политического аспекта, политик обратил внимание на экономические причины невозможности вступления Армении в ЕС.

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"Мы обязаны нашим экономическим ростом членству в ЕАЭС и России. Кому нужны наши товары на рынках ЕС? Там даже не нуждаются в украинской продукции", - отметил он.

Накануне правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Пашинян отметил, что "это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума". Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе.