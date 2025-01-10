В Европе снова заговорили о нападении России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает нападения России на территорию республики. Его слова передает радиостанция RMF FM.

Он призвал сохранять бдительность, поскольку в свое время многие считали невозможным конфликт на Украине. Косиняк-Камыш утверждает, что Россия якобы ведет гибридную войну в Европе.

«Нападения в пределах гибридной войны уже происходят не только в Польше, но и по всей Европе. Эта часть войны очень опасна. Давайте не будем ее недооценивать. Сеяние лжи в интернете, искажение фактов, манипуляции, ослабление социальной устойчивости – это разрушение одного из столпов безопасности. Это серьезное нападение на Польшу» ,— сказал глава военного ведомства страны.

Министр выступил с призывом готовиться к «любым сценариям» и «быть умнее». Косиняк-Камыш также подчеркнул, что Польша будет готова защищать Балтийское море в случае необходимости.

Глава Минобороны Польши сообщил о негативном настрое по Украине

14 декабря генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Генсек НАТО также отметил, что Евросоюзу следует изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».