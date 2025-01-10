Обзор иноСМИ: неожиданное решение Шольца по Украине и «плохая сделка» Трампа

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Шольц заблокировал новый пакет помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует новый пакет помощи Украине на три миллиарда евро, подготовленный главой МИД страны Анналеной Бербок и министром обороны Борисом Писториусом. Об этом сообщает Der Spiegel.

Пакет помощи, предлагаемый Бербок и Писториусом, включает поставку зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц и артиллерийских боеприпасов. Министры считают, что оружие должно быть предоставлено Украине до выборов в Бундестаг, назначенных на 23 февраля. Однако Шольц заявляет, что в предоставлении дополнительной помощи нет необходимости. По данным Der Spiegel, непубличное обсуждение проекта идет уже несколько недель. По словам источников издания, Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия ВСУ в разгар избирательной кампании, чтобы не оттолкнуть потенциальных избирателей.

В Калифорнии начались массовые аресты мародеров

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна объявил о серии мер по усилению безопасности в районах, которые были эвакуированы из-за разрушительных пожаров. В последние несколько дней полиция арестовала там более 20 человек по подозрению в мародерстве, сообщает The Los Angeles Times.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес запросил поддержку Национальной гвардии Калифорнии для помощи с контролем дорожного движения и защитой критической инфраструктуры. Также планируется ввести комендантский час, который будет действовать с 18:00 до 06:00 «в конкретных пострадавших районах вокруг двух пожарных зон». Окружной инспектор Лос-Анджелеса Кэтрин Баргер подчеркнула, что комендантский час введен не для наказания жителей, а для обеспечения безопасности районов.

Захват Гренландии стал бы для Трампа «плохой сделкой»

Новоизбранному президенту США Дональду Трампу следует быть осторожнее в своих желаниях, требуя контроля над огромной, отдаленной и малонаселенной Гренландией, пишет Politico. Около 56 тысяч гренландцев живут в автономно управляемом регионе, в то время как Дания курирует их внешнюю политику и безопасность. Десятилетиями гренландцы мечтали о получении полной независимости, но главным препятствием на пути к этой цели остается нехватка денег: Копенгаген оплачивает около половины бюджета острова - речь идет о суммах от 750 миллионов до одного миллиарда долларов в год.

Кроме того, Гренландия получает инвестиции от Евросоюза. Датский эксперт по обороне и безопасности Йон Рахбек-Клемменсен отметил, что в случае перехода Гренландии под контроль США такие суммы каждый год придется выделять Вашингтону. Это стало бы «плохой сделкой», а Трамп такие сделки не любит, заявил Рахбек-Клемменсен. Он добавил, что США уже реализуют свои цели в Гренландии, не беря на себя обязательство по пополнению ее бюджета. На острове действует космическая база Питуффик, кроме того, гренландцы ищут в США инвесторов в устойчивую горнодобывающую инфраструктуру для своих месторождений редкоземельных минералов.

«Не хватало только, чтобы от нас потребовали учить русский»

2025 год станет ключевым годом для вооруженных сил Германии, заявил изданию Welt глава Союза военнослужащих Германии, полковник Андре Вюстнер. До сих пор вооружение немецкой армии продвигалось слишком медленно, жалуется полковник.

Вюстнер прокомментировал заявление немецкого генерал-лейтенанта Харальда Ганте, что сухопутные войска страны удастся полностью оснастить только к середине 2035 года. Полковник заявил, что вслед за такими заявлениями остается только потребовать от немцев учить русский язык и запрашивать вид на жительство. По мнению Вюстнера, Германия не сможет развернуть армию и поддерживать ее на необходимом уровне «ни количественно, ни качественно».

Маск взял интервью у лидера «Альтернативы для Германии»

Миллиардер Илон Маск побеседовал с лидером ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель. Портал «ИноСМИ» привел выдержки из этого интервью. В ходе беседы Вайдель заявила, что Дональд Трамп и Маск, ставший его союзником, могут положить конец украинскому кризису.

Маск в ответ подчеркнул, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем тяжелее будет ситуация на Украине. Вайдель отметила, что у стран ЕС не осталось никаких «красных линий» и рычагов влияния, которые они могли бы задействовать. Она заявила, что Евросоюз полностью зависит от США.