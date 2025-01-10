Трамп опубликовал видео с просьбами жителей Гренландии купить остров

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети видео, на котором жители Гренландии просят купить остров, принадлежащий Дании, и пообещал «скоро увидеться» с ними. Об этом пишет ТАСС.

Видеозапись была сделана командой сына политика — Дональда Трампа-младшего, который посетил остров в январе.

«Спасибо невероятному народу Гренландии за такой хороший прием моего сына Дона-младшего и других представителей [США]. Мы с вами снова увидимся – скоро!» - написал он в Truth Social.

На видео жители Гренландии сначала встречают самолет Трампа, а потом дают интервью. Они хвалят избранного президента США, призывают «купить Гренландию» и говорят о том, что хотят стать «частью Америки».

По словам члена гренландского парламента Пипалук Люнге, весь визит сына Трампа «был срежиссирован, чтобы выглядело все так, что народ Гренландии хочет быть частью США». Люнге также добавила, что в действительности жители острова хотят «сохранить свою независимость и демократию».

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В августе 2019 года, во время своего первого президентского срока, Трамп впервые предложил купить Гренландию у Дании. Эта идея была отвергнута как датчанами, так и самими гренландцами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала идею Трампа как «абсурдную», а тот в ответ назвал Фредериксен «неприятной» и отменил свой визит в Копенгаген.

Перед своим возвращением в Белый дом в 2025 году Трамп снова заявил, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире» контроль США над Гренландией являются «абсолютной необходимостью». В Дании назвали подобные заявления неприемлемыми.