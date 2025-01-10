После встречи «Рамштайн» настрой группы западных стран остается негативным из-за тяжелой ситуации для Украины на линии фронта и усталости украинцев от военного конфликта с Россией, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что ситуация на линии фронта действительно тяжелая. Усталость от войны на Украине достигла значительных масштабов, и, по его словам, людям уже надоело продолжение военных действий. Он отметил, что эти факторы способствуют общему негативному настроению среди участников встречи, передает ТАСС.

Напомним, 9 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялось заседание контактной группы по координации военных поставок Украине, которое может стать последним в этом формате из-за изменений в подходах новой администрации в Белом доме.

Владимир Зеленский сообщил, что по итогам заседания решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на 2 млрд долларов.

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Однако канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии.

Между тем, сообщала, что смена министра обороны США Ллойда Остина может повлиять на координацию поставок вооружений для Украины, что вызывает обеспокоенность среди западных союзников.