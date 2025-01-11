Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе встречи со сторонниками оппозиции в Зугдиди пообещала вырвать страну «из когтей России», пишет RT со ссылкой на источник.

Политик пояснила, что намеревается отправиться в Соединенные Штаты на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа, на которую её пригласил конгрессмен Джо Уилсон.

Зурабишвили отметила, что республика никогда ранее не имела столь много друзей в Европе и США.

Объявлено новое место работы экс-президента Грузии Зурабишвили

«Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга [России]», — предположила Зурабишвили.

Экс-президент также призвала продолжать уличные протесты с тем, чтобы «продемонстрировать единство и решимость грузинского народа».