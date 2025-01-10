Байден принял решение в отношении организатора терактов 11 сентября

Уходящая администрация президента США Джо Байдена обратилась в федеральный апелляционный суд с просьбой заблокировать сделку о признании вины одного из организаторов терактов 11 сентября Халидом Шейхом Мохаммедом, которое избавило бы его от риска исключительной меры наказания. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Министерство юстиции США в кратком изложении дела, поданном в федеральный апелляционный суд округа Колумбия, утверждает, что правительству будет нанесен непоправимый ущерб, если будут приняты признания вины Мохаммеда и двух других обвиняемых в терактах 11 сентября», — передает агентство.

Авторы материала пояснили, что под ущербом понимается то, что правительству будет отказано в возможности провести публичный суд и «добиться исключительной меры наказания в отношении трех мужчин, обвиняемых в ужасающем террористическом акте, лишившем жизни тысячи людей, а также потрясшем страну и весь мир».

31 декабря прошлого года стало известно, что трое обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября могут избежать исключительной меры наказания из-за решения суда. Сообщается, что военной апелляционный суд аннулировал указ шефа Пентагона Ллойда Остина, отменившего сделку с тремя участниками процесса о признании вины в обмен на замену исключительной меры наказания на пожизненное заключение.