В Германии назвали Гитлера коммунистом

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер был не правым консерватором, а коммунистом. Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии с американским бизнесменом Илоном Маском на платформе X.

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Вайдель отметила, что крупнейшим успехом левых после событий Второй мировой войны стало то, что Гитлера стали называть правым консерватором. По ее мнению, Гитлер был совершенной противоположностью: он не был консерватором или идентаристом, «он был коммунистом и социалистом».

Кандидат в канцлеры ФРГ утверждает, что фашистский лидер сам указывал на социалистический характер своей партии Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а также активно проводил политику национализации, характерную для левых движений.

Вайдель добавила, что АдГ исповедует прямо противоположные ценности: консерватизм и либертарианство. Она подчеркнула, что непосредственно левые движения больше склонны критиковать Израиль и именно в их среде укоренился антисемитизм.