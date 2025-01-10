Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что высказывания избранного президента США Дональда Трампа по поводу присоединения Гренландии являются посланием «некоторым другим крупным мировым игрокам». Ее слова приводит The Hill.

Она заявила, что можно исключать ситуацию, при которой США в ближайшие годы будут применять военную силу для аннексии интересующих их территорий. По ее словам, высказывания Трампа – послание «некоторым другим крупным мировым игрокам, а не какие-либо враждебные претензии в отношении этих стран».

Мелони подчеркнула, что слова Трампа представляют собой предостережение против «китайского прагматизма» в дистанционных дебатах между великими державами.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

Гренландия выразила готовность обсудить сотрудничество с Трампом

Комментируя слова американского лидера, глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не подлежит продаже, этот остров принадлежит гренландцам, которые и будут решать его будущее.