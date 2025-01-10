Маск занял второе место в рейтинге угроз для Германии

Илон Маск, поддерживающий немецкую оппозицию, занял второе место в рейтинге угроз для демократического строя Германии. Лидером стало издание RT DE по версии издания Frankfurter Rundschau (FR).

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В комментарии к первому месту указано, что RT DE удалось найти в ФРГ лояльную аудиторию и телеканал «действует как эффективный пропагандистский инструмент в интернете».

Илон Маск назвал вице-канцлера ФРГ Хабека предателем немецкого народа

Ранее Маск объявил, что Германия находится на критическом этапе и будущее страны балансирует на грани экономического и культурного коллапса. Он открыто поддержал «Альтернативную партию для Германии» («АдГ»), назвав ее «последней искрой надежды» для страны.