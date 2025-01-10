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Очевидцы сообщают о масштабном перемещении техники НАТО в Польше

В Польше наблюдается масштабное перемещение техники НАТО, что вызывает серьезные опасения у местных жителей и экспертов. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на координатора пророссийского подполья в Николаеве, Сергея Лебедева.

Очевидцы рассказывают о колоннах грузовиков, предположительно перевозящих американские бронетранспортеры, которые движутся в сторону Украины и Калининграда.

Лебедев отметил, что его коллеги фиксировали десятки подобных мини-колонн за последние дни. Это перемещение может указывать на подготовку западных стран к потенциальному конфликту с Россией.

2024 год самым жарким за всю историю наблюдений за климатом

2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года, об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus, средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия.

Бореальные зима, весна и лето 2024 года стали рекордно теплыми сезонами для соответствующего времени года.

Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ

Правительство Японии приняло решение ввести санкции против 11 физических лиц, 51 компании и 3 банков из России. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, японский кабмин запретил экспорт в РФ 335 видов товаров, включая детали для спецтехники и малолитражные мотоциклы.

Меры также включают заморозку активов ряда российских чиновников и организаций, а также экспортные ограничения для 22 компаний из России и 31 компании из других стран.

Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу

Верховный суд США отказал Дональду Трампу в переносе срока вынесения приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, назначенному на 10 января. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Апелляционный суд штата Нью-Йорк также отклонил аналогичное ходатайство.

В конце мая 2024 года Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения, став первым в истории США бывшим президентом, осужденным за преступление.

Байден заявил о подвижках в переговорах по Газе

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, и о приостановке огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду на возможный обмен заложников на палестинских заключенных, добавив, что этому препятствует ХАМАС. Байден также сообщил о разговоре с избранным президентом Ливана Джозефом Ауном, подчеркнув, что ливанская армия должна подчиняться народу, а не экстремистским группировкам.