В Сербии заявили об ожидании стратегического диалога с США

Сербия ожидает стратегического диалога с США и сближения в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил премьер-министр республики Милош Вучевич, его слова приводит пресс-служба правительства.

«Сербия намерена обсуждать с США такие вопросы как экономика, энергетика, безопасность и кибербезопасность, обмен разведданными, контроль за миграцией и миграционными потоками, борьба с торговлей людьми и наркотиками. Все эти направления представляют взаимный интерес в двусторонних отношениях Сербии и Соединенных Штатов», — подчеркнул Вучевич.