Действующий президент США Джо Байден неудачно пошутил во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе, когда передавал слово вице президенту Штатов Камале Харрис.

— Госпожа вице-президент, жгите, — сказал Байден.

После этой фразы американский лидер отметил, что не хотел каламбурить, передает РИА Новости.

Утром 7 января в престижном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где расположены дома многих американских знаменитостей, разгорелся пожар.

Лесные пожары в районе Лос-Анджелеса нанесли ущерб на сумму от 52 до 57 миллиардов долларов. На данный момент общая площадь пожаров в округе достигла почти 11 тысяч гектаров.

Бедствие полностью охватило южные регионы США — прибрежный город Малибу практически прекратил свое существование. Джо Байден ввел режим бедствия в штате Калифорния в связи с крупными пожарами в районе. Число погибших выросло до шести.

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Американские издания The Washington Post и New York Times опубликовали спутниковые снимки компании Maxar, показывающие разрушительные последствия сильнейших пожаров в Лос-Анджелесе и его окрестностях.