Байден заявил о подвижках в переговорах по Газе

Президент США Джо Байден считает, что в переговорах об освобождении заложников радикального палестинского движения ХАМАС и о приостановке огня в секторе Газа наметился прогресс. Об этом он заявил в четверг в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы добиваемся реального прогресса. Я сегодня встречался с участниками переговоров", - сказал американский лидер. "Я все еще надеюсь на то, что мы сможем провести обмен заключенными", - добавил Байден, говоря об обмене заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных.

"Сейчас проведению такого обмена препятствует ХАМАС, - утверждал он. - Но, думаю, мы сможем добиться этого. Нам нужно добиться этого".

Байден также сообщил, что провел телефонный разговор с избранным президентом Ливана Джозефом Ауном. Американский лидер в связи с этим подчеркнул, что ливанские вооруженные силы "должны быть подотчетны ливанскому народу, а не ХАМАС, "Хезболлах" или какой-либо другой группировке". В четверг командующий армией Ливана генерал Аун победил во втором туре голосования по выборам президента республики, которое проходило в парламенте. За его кандидатуру проголосовали 99 из 128 депутатов.

Избранный президент США Дональд Трамп в декабре 2024 года заявил, что потребовал от ХАМАС освободить к своей инаугурации захваченных заложников. Он пригрозил серьезными последствиями в противном случае. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.