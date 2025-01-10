В США приняли закон о санкциях против МУС из-за Нетаньяху

Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил телеканал CNN.

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В прошлом году МУС выдал ордера на арест Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и высокопоставленного чиновника ХАМАС, обвинив их в военных преступлениях. Офис израильского премьера назвал это "абсурдным и антисемитским". Решение суда вызвало негативную реакцию республиканцев и демократов в конгрессе.

Ожидается, что следующим законопроектом займется сенат, возглавляемый Республиканской партией. Законопроект призывает "самым решительным образом осудить ордера против израильских должностных лиц". Он предполагает введение ограничительных мер в отношении суда за "любые попытки расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников".

Санкции включают запрет на сделки с имуществом в США, а также блокировку и аннулирование виз. В ноябре сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пригрозил "разрушить экономику" четырех стран — союзников США, если они предпримут попытки арестовать премьер-министра Израиля.